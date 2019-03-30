مؤتمر عالمي في أبوظبي يوصي بالحد من الولادات القيصرية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد المؤتمر السنوي الثاني العالمي لأمراض النساء والولادة والخصوبة في ختام أعماله، أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أهمية الحد من العمليات القيصرية وعدم اللجوء إليها إلا في الحالات التي تتطلب ذلك بالفعل من الناحية الطبية واستنفاد جميع الفرص الممكنة لحدوث الولادة الطبيعية مع مراعاة الحفاظ على سلامة الجنين والأم.

وقال الدكتور سعدون سامي رئيس المؤتمر استشاري أمراض النساء والولادة والمدير الطبي في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي، إن المؤتمر أوصى بضرورة إعادة النظر في توصية إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في شأن وقف مرحلة من مراحل المناظير الجراحية لإزالة الألياف الرحمية منذ العام 2014، ما رفع من نسب العمليات التقليدية والمضاعفات المصاحبة لها، حيث أكد الأطباء المشاركون، أهمية إجراء هذا النوع من العمليات بالمنظار.

وأشار إلى أن المـــؤتمر أوصى أيضاً بأهمية تدريب الكوادر الطبية على القراءة الدقيقة لفحوص الموجات فوق الصوتية للأجنة وتحـــويلها إلى أطــباء طب الأجنة في الوقت المناسب وصولاً للتشخيص الدقيق لحالة الجنين.

وأوصى المؤتمر الذي نظمه مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال ومراكز هيلث بلاس للإخصاب التابعين للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، بضرورة عدم حدوث الحمل إلا بعد مرور 18 إلى 24 شهراً من إجراء العملية القيصرية تجنباً لحدوث الحمل خارج الرحم، والذي قد يحدث في جرح العملية القيصرية في حال حدوث الحمل قبل هذه الفترة.

نجاح

وقال الدكتور وليد سيد المدير الطبي لسلسلة مراكز هيلث بلاس للإخصاب استشاري أمراض النساء والولادة والإخصاب والذي شارك في إدارة جلسة تتمحور حول علاجات الإخصاب في اليوم الثاني للمؤتمر، إن التقنيات الحديثة التي ظهرت في السنوات الأخيرة، وتستخدم بنجاح في مراكز هيلث بلاس للإخصاب؛ رفعت من نسب نجاح دورات العلاج وتحقيق الحمل عند مئات الحالات التي تنتظر الحمل منذ سنوات.

وقال في محاضرته، إن 25 إلى 30% من إجمالي السيدات اللائي لا يحدث عندهن الحمل بعد خضوعهن لعمليات أطفال الأنابيب، خضعن لثلاث محاولات سابقة لإرجاع الأجنة ولا يتحقق الحمل. كما أوصى بأهمية دراسة كل حالة بشكل تفصيلي للحالات التي لا ينجح معها عمليات أطفال الأنابيب لثلاث محاولات، وذلك بحثاً عن أسباب قد تكون بسيطة وسهلة علاجها.

زيادة

من جانبه، كشف الدكتور باتريك أوبراين استشاري أمراض النساء والولادة في مستشفيات كلية لندن الطبية الجامعية في لندن، عن تزايد إجراء العمليات القيصرية على مستوى العالم، حيث يصل إلى ولادة لكل 3 ولادات في العديد من البلدان المتقدمة، وأن هناك العديد من الأسباب لذلك؛ منها ارتفاع مستويات السمنة، وتأخّر النساء في الإنجاب في عمر أكبر وغيرها.