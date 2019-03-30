«أصدقاء البيئة» تطلق فعاليات ساعة الأرض

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

برعاية اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي نظمت جمعية أصدقاء البيئة، مساء أول من أمس، وبحضور اللواء سعيد سيف النعيمي مدير قطاع المالية والخدمات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي فعالية ساعة الأرض في نادي ضباط الشرطة بالعين.

وبحضور نخبة من القيادات المجتمعية. وتهدف الجمعية من خلال تنظيمها للفعالية إلى تثقيف الجمهور حول التغيرات المناخية بطريقة تفاعلية من خلال تنظيم أنشطة متعددة تسعى إلى تعزيز مفهوم البيئة وأهمية المحافظة على مصادر الطاقة والحد من استهلاكها.

وقال الدكتور إبراهيم علي رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة ونائب رئيس جمعيات أصدقاء البيئة الخليجية في حديثه لـ«البيان»: «نحرص من خلال تنظيمنا لهذه الفعالية على الإسهام الفعلي في دعم كوكب الأرض، والإصرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التغيرات المناخية، كون الجمعية إحدى الجهات التي تدعم الاستدامة، وتشجع على الممارسات التي من شأنها زيادة الوعي نحو كافة المبادرات البيئية. وأُنوه إلى أنه تم التجهيز والاستعداد لهذه الفعالية على مدار أكثر من شهر، ونأمل بأن تلاقي رضا واستحسان الجمهور الزائر».

برامج

فيما أوضح أيمن النقيب المنسق الإعلامي أن فعالية ساعة العرض تشمل باقة من البرامج المتنوعة ومنها المسابقات البيئة، وفقرات ستقدمها المدارس.

إضافة إلى مشاركة عدة جاليات، حيث سيقدم النادي المصري معرضا متميزا وفقرة التنورة، وسيقدم النادي السوداني فقرات من الفلكلور السوداني وسيشارك النادي الهندي بمجموعة استعراضات متنوعة. وللتراث الإماراتي دور كبير الحدث، حيث سيتم تقديم باقة من الفنون الإماراتية الأصيلة ومنها اليولة.

فعاليات مشوقة

تتضمن فعاليات ساعة الأرض التي تنظمها جمعية أصدقاء البيئة في العين كل يوم إقامة حفلين على المسرح. بالإضافة لفعاليات متنوعة تقام في الساحة المقابلة للمسرح بالتوازي مع الفعاليات الرياضية التي تشرف عليها التربية الرياضية الشرطية وفعاليات الموسيقى العسكرية والكلاب البوليسية والبازار البيئي الخيري، ومعرض الأندية المستدامة، ومعرض المبتكرات المتميزة، وفعاليات الأطفال المتنوعة.