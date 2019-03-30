شرطة أبوظبي تسعد «أطفال متلازمة داون»

المصدر: أبوظبي- البيان

أسعدت شرطة أبوظبي أطفال متلازمة داون من مركز العين لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم خلال فعاليه (كرومسوم السعادة 5) بحديقة الجاهلي في العين وبمشاركة جهات حكومية ومحلية.

وتعزز الفعالية مفهوم التسامح مع أصحاب الهمم، ودمج وتمكين ذوي متلازمة داون ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وتضمنت أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية ومسابقات لتحفيز الأطفال ومشاركة أعضاء من «كلنا شرطة»، وجرى تعريف أصحاب الهمم بدوريات الشرطي الصغير «شما» وراشد.

وأكد الرائد عبدالله الطوير العامري مدير فرع نادي ضباط الشرطة، منطقة العين، بإدارة المراسم والعلاقات العامة، اهتمام شرطة أبوظبي بمشاركة أصحاب الهمم في الفعاليات والأنشطة والتي تعزز قيم المحبة والتسامح.