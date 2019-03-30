«مركزية» شرطة أبوظبي تناقش مبادرات المئوية

المصدر: أبوظبي-وام

نظم قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي وبالتنسيق مع إدارة الابتكار واستشراف المستقبل بمركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي أولى ورشات استشراف المستقبل لتحديد مشاريع ومبادرات القطاع لتحقيق أهداف مئوية شرطة أبوظبي 2057 في مجمع إدارات الشرطة.

وناقشت الورشة أهم التوجهات المستقبلية المؤثرة بشكل مباشر على العمليات التخصصية ومبادرات ومشاريع المئوية لقطاع العمليات المركزية.

حضر الورشة اللواء علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات المركزية إلى جانب خبراء أكاديميين من أكاديمية ربدان و140 شخصا من كبار الضباط والشركاء الداخليين والخارجيين.

وتضمنت عرضاً عن استشـراف المســتقبل الاستراتيجي واختصاصات قطـاع العمليــات المركزيــة .