محمد بن راشد يشارك آل المزروعي وآل المهيري أفراحهم في دبي

المصدر: وام

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" آل المزروعي وآل المهيري أفراحهم .

فقد حضر سموه يرافقه سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي حفل الاستقبال الذي أقامه السيد ذياب غانم راشد بن ذياب المزروعي في مركز دبي التجاري العالمي عصر اليوم بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة السيد أحمد ظاهر جمعة بن حارب المهيري.

وبارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للعروسين زفافهما الميمون متمنيا لهما حياة زوجية هانئة مكللة بالحب والاستقرار والبنين.

كما حضر الحفل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.