احتمال سقوط أمطار خفيفة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق خاصة على السواحل والجزر غرباً وبعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا نهارا خاصة مع السحب وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية " 20 - 30 كم/ ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة على البحر.

والخليج العربي: مضطرب الموج..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:32 والمد الثاني عند الساعة 23:56، أما الجزر الأول عند الساعة 15:51 والجزر الثاني عند الساعة 03:01 .

بحر عمان: متوسط، الموج يضطرب أحياناً ..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:16 والمد الثاني عند الساعة 06:27 الجزر الأول عند الساعة 11:51 والجزر الثاني عند الساعة 01:32 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 32 17 80 20

دبي 30 19 70 20

الشارقة 30 17 75 25

عجمان 29 20 80 25

أم القيوين 28 16 85 30

رأس الخيمة 28 17 85 25

الفجيرة 27 19 80 40

العين 35 17 75 20

ليوا 34 16 85 20

الرويس 29 18 85 35

السلع 29 19 80 30

دلما 28 18 85 45

طنب الكبرى 27 19 80 40

طنب الصغرى 27 19 80 40

أبو موسى 28 19 85 45