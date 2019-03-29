الموارد البشرية برأس الخيمة تطلق "تحدي راك" بمشاركة 20 جهة حكومية محلية

المصدر: رأس الخيمة – البيان

كشفت دائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة، عن إطلاق مبادرة "تحدي راك" خلال الفترة من 31 مارس وحتى 1 ابريل المقبل، في خطوة تهدف إلى تحفيز موظفي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية بإمارة رأس الخيمة، وخلق روح التنافس الايجابي بينهم وتوطين العلاقات الاجتماعية، وذلك من خلال برنامج متكامل صُمم خصيصاً لهذا التحدي.

وأكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة المدير العام لدائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة، تفاعل الجهات والمؤسسات في حكومة رأس الخيمة خير دليل لنجاح المبادرة التي تزيد الوعي بأهمية ممارسة الرياضة وابراز المواهب والقدرات خاصة أنها تستهدف كافة الشرائح والفئات في الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في إمارة.

وأشار إلى أن مبادرة "تحدي راك" تستهدف الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية بإمارة رأس الخيمة، حيث بلغ عدد المشاركين الذكور 70 موظفاً من 15 جهة، وبلغ عدد المشاركات الاناث 40 موظفة من 11 جهة محلية، كما بلغ عدد الجهات المشاركة في التحدي 20 جهة.

وأضاف: تعد مبادرة "تحدي راك" رؤية قيادتنا الرشيدة في الوصول إلى مجتمع رياضي متكامل، ضمن أهداف المبادرة ومكاسبها المتنوعة بإطلاق العنان لكسر حاجز روتين العمل وتسمح للموظفين بإطلاق العنان في نشاطات متنوعة.