سحب "الحصان الأسود" من أسواق أبوظبي

المصدر: أبو ظبي - البيان

لفتت دائرة الصحة في أبوظبي انتباه مقدمي الرعاية الصحية إلى القرار الصادر بشأن سحب جميع التشغيلات من المكمل الغذائي المعروف باسم الحصان الأسود «Black Horse » المصنع من قبل إحدى الشركات الماليزية، وذلك بناء على نتائج التحليل المخبري للمنتج التي اثبتت احتواءه على مادة «Tadalafil» غير المعلن عنها في عبوة المنتج.

وأشارت إلى أنه بحسب القوانين المعمول بها داخل الدولة فإن المنتجات الحاوية على هذه المادة لا تصرف إلا بموجب وصفة طبية ويجب تسجيلها في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وطلبت دائرة الصحة من المورد سحب كافة التشغيلات من هذا المنتج من أسواق إمارة أبوظبي ودعت مدراء الصيدليات التوقف عن صرف المنتج وإعادته إلى المورد والإبلاغ عن أي آثار جانبية عن استخدام هذا المنتج أو أي شكوى متعلقة بجودة الأدوية إلى برنامج اليقظة الدوائية بدائرة الصحة.

يشار إلى أن مادة «تادلافيل» هي المادة الكيماوية الفعالة في عقار «سيالس» الذي يستخدم في علاج الضعف الجنسي ولا يتم صرفه إلا بموجب وصفة دوائية معتمدة، حيث إن استعمالها بصفة شخصية قد يتسبب في انخفاض حاد في ضغط الدم وحدوث مضاعفات ومشاكل في القلب وتهديد حياة المريض، إذ تدعي معظم المستحضرات المغشوشة لعلاج الضعف الجنسي عدم احتوائها على أيا من المواد الكيماوية الفعالة وأنها عشبية خالصة مما يزيد من خطورة استعمالها لدى المرضى بأمراض مزمنة.