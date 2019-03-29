المصدر: دبي - البيان

شهدت دبي، أمس، انطلاق أعمال (مؤتمر مستشفى لطيفة الخامس لطب الأطفال وحديثي الولادة 2019)، وذلك بحضور حشد كبير من الأطباء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها.

ويعد المؤتمر منصة مثالية لمناقشة أبرز التحديات في القطاع الصحي، كما يمثل في الوقت نفسه أحد الأعمدة الرئيسية للتعليم الطبي المستمر، وساحة مفتوحة للاطلاع على المستجدات العالمية، وتبادل الخبرات والمعلومات نحو تقديم رعاية صحية متميزة لحديثي الولادة.

ويستعرض المؤتمر حزمة من القضايا الحيوية المتعلقة بطب الأطفال وحديثي الولادة، ومن ضمنها الجهود التي تقدمها هيئة الصحة في دبي من أجل التطوير الشامل، وتعزيز برامج فحص حديثي الولادة في دولة الإمارات.

وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر قال الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية في هيئة الصحة بدبي: إن الحديث عن صحة الطفل وحياته ولياقته، هو الحديث عن المستقبل وعن الاستثمار الأمثل، هكذا تؤكد منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف وجميع المؤسسات والمنظمات الدولية، وهو ما نؤكده نحن في هيئة الصحة بدبي ونعمل عليه ونرصد له الخطط والمشروعات والمبادرات.