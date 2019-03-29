10 % من حالات الإجهاض تعود لحدوث الحمل بعد جراحات السمنة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

حذّر الدكتور حازم المومني استشاري الجراحة العامة وجراحة السمنة في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي، من حدوث الحمل بعد 18 إلى 24 شهراً من الخضوع لعمليات جراحات السمنة، كتحويل مجرى المعدة وتكميم المعدة، نظراً لاحتمالية حدوث مضاعفات عند الحامل والجنين في حال حدوث الحمل بعد إجراء الجراحة وقبل مرور 18 شهراً على إجرائها. وأضاف أن 80% من جراحات السمنة في العالم تجرى للنساء، وأن 50% منهن في سن الحمل، وأن نسبة السمنة وزيادة الوزن بين السيدات في منطقة الشرق الأوسط تصل بين 74 إلى 86%، وأن أحد أسباب التي تدفع النساء لإجراء جراحات السمنة هو تأخر الحمل.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي الثاني لأمراض النساء والولادة والخصوبة، الذي يستمر لمدة يومين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، والذي تنظمه مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال ومراكز هيلث بلاس للإخصاب بمشاركة 300 شخص من المختصين والخبراء.

مبنى جديد

أشار الرئيس التنفيذي للمجموعة الشرقية للخدمات الطبية محمد علي الشرفاء الحمادي إلى اعتماد إنشاء المرحلة الثانية من مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي، والتي تشمل إنشاء مبنى جديد بطاقة استيعابية تصل إلى 100 سرير وبتكلفة إجمالية تصل إلى 300 مليون درهم .