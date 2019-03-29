شرطة دبي تسخّر الذكاء الاصطناعي لخدمة الموظفين والعملاء

المصدر: دبي - البيان

تفقّد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة بر دبي ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة.

ووجّه بضرورة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها في خدمة موظفي المركز والمتعاملين في منطقة الاختصاص، والتقنيات والأنظمة والتطبيقات والحلول الذكية في المجالات الأمنية من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع الأشخاص الذين يقومون ببعض المسلكيات المرورية الخاطئة. واطلع القائد العام لشرطة دبي على إحصاءات المركز، حيث سجل 1236 قضية مرورية في العام الماضي، منها 82 قضية دهس، و171 قضية صدم، و623 قضية اصطدام، و34 قضية تدهور، و313 قضية مرورية أخرى، مقابل 1420 قضية مرورية في العام 2017، منها 111 قضية دهس، و137 قضية صدم، و734 قضية اصطدام، و32 قضية تدهور، و406 قضايا مرورية أخرى.

وشاهد المري عروضاً عملية لمجموعة من أفراد المركز تمثلت في كيفية حماية الشخصيات بكل أنواعها وكيفية السيطرة والقبض على المعتدين، ومن ثم تفقد قسم السجلات الجنائية والمرورية ومرافق المركز، واطلع على البيانات والإحصاءات المتعلقة بالحوادث الجنائية والقضايا المرورية وإسعاد المتعاملين.

رافق اللواء المري في الجولة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد عبد الله خادم سرور، مدير مركز شرطة بر دبي، ونائبه العقيد راشد الشحي، والعقيد خالد سعيد بن سليمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة، والرائد الدكتور عبد الرزاق المازمي، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.