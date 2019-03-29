«طرق دبي» و«أستر» توفران أجهزة اختبارات طبية ذاتية لسائقي الحافلات

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مذكرة تفاهم مع مجموعة «أستر دي إم» للرعاية الصحية، تقوم بموجبها المجموعة بتزويد محطات الحافلات ومحطات الإيواء التابعة للهيئة بأجهزة طبية رقمية تتيح للسائقين والموظفين والمتعاملين إمكانية رصد حالاتهم الصحية والبدنية ذاتياً ومجاناً، وذلك في إطار تحقيق رؤية الهيئة «تنقل آمن وسهل للجميع»، والغاية الاستراتيجية الثالثة «إسعاد الناس»، والسابعة «تميز هيئة الطرق والمواصلات».

وقع المذكرة أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بالهيئة، وآزاد موبين، رئيس مجلس الإدارة المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة أستر للرعاية الصحية، وذلك بالمقر الرئيس لمؤسسة المواصلات العامة في «المحيصنة 4»، بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين من الجانبين.

وقال أحمد بهروزيان: إن توقيع هذه المذكرة يقع في إطار استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى إيجاد بيئة صحية ومستدامة لموظفيها ومتعامليها، عبر تزويد مجموعة أستر للرعاية الصحية مؤسسة المواصلات العامة بأجهزة طبية متطورة توفر للسائقين إمكانية الوقوف على حالتهم الصحية عبر استخدام هذه الأجهزة بشكل ذاتي، وذلك بما يضمن سلامة الطريق والركاب في إطار رؤية الهيئة المتمثلة بـ«تنقل آمن وسهل للجميع»، وبالنسبة للموظفين سوف تعمل هذه المبادرة في خلق بيئة صحية تُمكّنهم من أداء مهامهم بكفاءة ومهنية عاليتين، وإن إتاحة الفرصة للمتعاملين للاستفادة من هذه الأجهزة يجسّد الغاية الاستراتيجية الثالثة «إسعاد الناس»، والسابعة «تميز هيئة الطرق والمواصلات». دبي - البيان