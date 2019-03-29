مسرع صندوق محمد بن راشد للابتكار يدعو الشركات إلى عرض ابتكاراتها

المصدر: دبي - البيان

استضاف مسرع صندوق محمد بن راشد للابتكار فعاليته الأولى لعرض وتقييم الابتكارات التي ستساهم في تحديد معالم الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمت دعوة 16 شركة مبتكرة من ضمن 159 طلباً لشركات من جميع أنحاء العالم لعرض ابتكاراتها في مجالات التكنولوجيا والصحة والتعليم والطاقة النظيفة إلى لجنة الاستشارة ومتخذي القرار، والتي تضم عدداً من قادة المؤسسات الحكومية والخاصة.

وبناءً على تصفيات اللجنة سيتم الإعلان عن الشركات المبتكرة التي ستنضم إلى برنامج المسرع في أبريل 2019 والذي سيقدم لها مجموعة من الخدمات ذات المستوى العالمي، التي تهدف إلى رفع القدرات والكفاءات، وتحقيق مقاييس الجودة وإبراز القيمة المضافة.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل إنجازاتها في التقدم نحو الابتكار، وتخطي حدود التميّز من خلال جعل الابتكار جزءاً من نسيج الدولة، وخلق بيئة قادرة على تحديد الابتكارات ودعمها ورعايتها».

يأتي هذا الحدث بعد مراجعة الطلبات المقدمة على ثلاث مراحل، بدءاً بفحص الأهلية ومن ثم تقييم المؤهلات والتقييم النهائي قبل اختيار المتأهلين للمرحلة الأولى.

شملت ابتكارات المقدمين جميع القطاعات السبعة ذات الأولوية في إطار الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لدولة الإمارات وهي: التكنولوجيا والصحة والفضاء والمياه والطاقة النظيفة والنقل والتعليم.