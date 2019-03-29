تنظيف مواقع الصيد بالحظرة من المخلفات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

انتهت هيئة البيئة - أبوظبي من تنظيف مواقع الصيد بالحظرة في مناطق متفرقة من سواحل الإمارة والجزر التابعة لها، بالتنسيق مع شركة متخصصة في عمليات الغوص والتنظيف البحري، في مبادرة انطلقت بشهر ديسمبر الماضي واستمرت لغاية منتصف شهر مارس الحالي.

وتأتي هذه المبادرة كخطوة استباقية تقوم بها الهيئة لحماية الصيادين ومرتادي البحر من بقايا الحظور القديمة، التي تعتبر من شباك الصيد التقليدية الثابتة، والتي يتم نصبها بشكل دائري بالقرب من السواحل باستخدام قواعد خشبية أو حديدية، وتكون لها باب تدخل منه الأسماك في أوقات المد لتحتجز فيها عند انحسار المياه في أوقات الجزر. وتشكل الحظور القديمة المهملة خطراً على القوارب التي تمر في المنطقة خصوصاً أثناء الليل على الرغم من عدم تسجيل أية حوادث بسبب هذه العوائق إلى الآن.

كما يشار إلى أنه قبل بدء عملية التنظيف قامت الهيئة بإجراء مسح شامل لمواقع الصيد بالحظرة في محيط جزيرة الحيل إلى جزيرة الريم والدمن (حالة البحراني) وجزيرة رأس غراب، والمياه المحاذية لساحل منطقة الصدر لتحديد مناطق تواجد المخلفات وتركيزها ليتم تنظيفها من المخلفات.

وأسفرت عمليات التنظيف عن استخراج كميات كبيرة من الأعمدة الحديدية القديمة بمعدل 150 عموداً من كل موقع وبإجمالي 6.5 أطنان من الأعمدة الحديدية الخاصة بالحظرة، بالإضافة إلى مخلفات أخرى كالأسيجة الحديدية، وقطع الأخشاب والحبال، في حين تم استخراج بقايا أعمدة معدنية وأسيجة حديدية وغيرها من المخلفات من المواقع القريبة والمحاذية لمواقع الصيد الحظرة، والتخلص منها بالتنسيق مع تدوير (مركز أبوظبي لإدارة النفايات).

وبصفتها السلطة المحلية المختصة بشؤون البيئة بإمارة أبوظبي، تقوم الهيئة بإصدار تصاريح خاصة للصيد بالحظرة .