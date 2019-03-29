محمد بن زايد: مصر عمقنا الاستراتيجي وبوابة السلام

المصدر: العلمين ودبي - البيان ووام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن جمهورية مصر العربية الشقيقة ستظل العمق الاستراتيجي للعرب وبوابة السام والاستقرار للمنطقة، مشيراً سموه إلى أن مصر تمضي بثبات نحو مزيد من التنمية والازدهار.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تدوينات عبر حساب أخبار سموه على «تويتر« :»زرت وأخي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مدينة العلمين الجديدة واطلعنا على المشاريع السياحية والمباني والمرافق الحكومية قيد الإنشاء.. الشقيقة مصر تمضي بثبات نحو مزيد من التنمية والازدهار».

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