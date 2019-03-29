أمطارغزيرة ومتوسطة على مناطق الدولة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

شهدت معظم مناطق الدولة هطول أمطار غزيرة ومتوسطة مترافقة مع رياح نشطة وقوية، منذ الساعات الأولى من يوم أمس، حيث سقطت أمطار رعدية غزيرة ومتوسطة على أغلب المناطق الشمالية والغربية والساحلية والجزر، فيما شهدت مناطق عديدة في إمارة أبوظبي هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد خلال الصباح الباكر، واستمرت حتى وقت الظهيرة.

واستمر يوم أمس تكوّن السحب الركامية وكانت رعدية ممطرة يصاحبها رياح نشطة السرعة وصلت سرعتها إلى نحو 45 كيلو متراً في الساعة وأدت إلى تدني الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً كما أثرت على البحر وظل مضطرباً أحياناً وارتفاع الموج بلغ 7 أقدام في العمق.

العين

وهطلت أمطار غزيرة ومختلفة الشدة على مدينة العين وما حولها في جبل حفيت والروضة ودمثة والخزنة والفوعة والقطارة وسويحان وأم غافة والصاع ومزيد والشعيبة، وفي منطقة الظفرة في غياثي وبراكة والرويس والجلاع وجبل الظنة والغويفات ورأس مشيرب، كما سقطت أمطار غزيرة إلى متوسطة على جزيرة أبوظبي ومدينة شخبوط والشامخة والفلاح والشهامة وبني ياس ووفي المناطق الشمالية في خورفكان وضدنا والذيد والمليحة ومسافي والطويين ورأس الخيمة والشارقة ودبي وجميرا ومطاري آل مكتوم، وجزر الأريام وأبو الأبيض وقرنين وصير بني ياس ودلما والياسات ومكاسب، وهطلت أمطار متوسطة إلى خفيفة على طريق المفرقـ الغويفات وفي عدة مناطق متفرقة.

وسجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني أعلى كميات أمطار في فلج المعلا 27.8 ملم، وجميرا 20 ملم ورأس غناصة 16 ملم، وخطم الشكلة وسيح السلم ومرغم 15.2 ملم، وخورفكان 13.8 ملم وجبل مبرح 12.3 ملم وجزيرة الريم والخزنة 11 ملم.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد «تتأثر الدولة منذ يوم الخميس الماضي الموافق 21 مارس الجاري بحالة من حالات عدم الاستقرار الجوي نتيجة لوجود امتداد منخفض جوى على سطح الأرض ممتد من جنوب غرب الجزيرة العربية يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا عملا على تدفق السحب الركامية في اتجاه الدولة، والتي تطورت وأدت إلى سقوط أمطار رعدية مختلفة الشدة وعلى فترات متقطعة وقد أسهمت السحب الركامية، التي حجبت أشعة الشمس لفترات طويلة يوم أمس مع الرياح الشمالية الشرقية إلى خفض درجات الحرارة».

تحذير

وجدد المركز الوطني أمس تحذيراته بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال سقوط الأمطار، والابتعاد عن أماكن تجمع المياه وجريان الأودية.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد اليوم «الجمعة» طقساً غائماً جزئياً بوجه عام إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الجنوبية مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة صباحاً، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة بوجه عام، وسرعتها قد تصل إلى 38 كم/‏س على البحر، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

كما يتوقع أن يكون طقس «السبت» غائماً جزئياً بوجه عام إلى غائم على المناطق الساحلية والغربية والجزر مع احتمال سقوط بعض الأمطار.

ويوم «الأحد» تقل فرصة سقوط الأمطار مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.