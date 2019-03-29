اللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية تطّلع على تقرير مركز عجمان للاتصال

المصدر: عجمان - البيان

ترأست الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية التابعة للمجلس التنفيذي، جلسة اللجنة الثالثة لعام 2019 بحضور أعضاء اللجنة وزبير الجنيدي مدير مركز عجمان للاتصال.

واستعرض مدير مركز عجمان للاتصال، الخدمات التي يقدمها المركز، ودوره في الربط بين المجتمع والجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة، إلى جانب استعراض تقرير النصف الثاني من عام 2018.

وأشادت اللجنة الاجتماعية بالجهود التي يقدمها المركز لخدمة أهداف الإمارة، وتطوير خدماتها في مختلف الجهات الحكومية، وبحثت سبل التعاون والتنسيق مع المركز؛ لرصد أبرز القضايا والشكاوى التي تهم اللجنة الاجتماعية، حتى يتم التركيز عليها وإدراجها ضمن أعمال اللجنة حسب الأهمية والأولوية، بما يحسّن من جودة الحياة في الإمارة. من جانبها، أكدت الشيخة عزة النعيمي، أهمية دور المركز من حيث تعزيز نوعية وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، والتعامل مع المقترحات والشكاوى.