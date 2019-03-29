8 جلسات متنوعة في ختام «منتدى أفكار أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

اختتمت أمس فعاليات منتدى أفكار أبوظبي في جامعة «نيويورك أبوظبي»، وشهد اليوم الثاني 8 جلسات متنوعة تناولت العديد من الموضوعات منها الفضاء الإلكتروني والثقوب السوداء، والهجمات الإلكترونية وعمليات القرصنة، ومستقبل النقل والمواصلات وغيرها من القضايا المهمة.

تناولت الجلسة الأولى الفضاء الإلكتروني وتهديداته واستراتيجياته، وهل أصبح ساحة لحرب جديدة؟ وناقش المشاركون النمو الهائل في الاتصال بالإنترنت من الهواتف والمنازل إلى شركات المرافق والحكومات - إلى خلق عالم خفي شاسع من الأخطار والتهديدات للسلامة الشخصية والوطنية.

هجمات إلكترونية

كما تناولت الجلسة الهجمات الإلكترونية وعمليات القرصنة التي تضرُّ بالملكية الفكرية الخاصة للشركات في الشبكة العنكبوتية، وخرق بيانات الخصوصية، وسرقة الهوية، وقائمة الأخطار طويلة، وما الذي يمكننا فعله لجعل الفضاء الإلكتروني مكاناً آمناً؟ والكوارث المحتمل حدوثها ويجب أن نمنعها وتناولت الجلسة الثانية كيفية التحول من الحرب الإلكترونية إلى السلام.

وخصص الملتقى إحدى جلساته لبحث استراتيجيات الفضاء الإلكتروني الوطنية من حيث التحديات والحلول.

وتحدث الأدميرال مايك روجرز، المدير السابق لوكالة الأمن الوطني الأمريكية عن العديد من القضايا في الأفق السياسي لمنطقة الشرق الأوسط في جلسة مغلقة.

وخصص الملتقى جلسة لمناقشة مستقبل النقل والمواصلات، تناولت الدخول في العصر المتسارع للمواصلات والنقل.

النقل وتأثيره

وتحدث فيك كاشوريا، الرئيس التنفيذي لشركة «سبايك إيروسبايس» عن مستقبل الطيران في جلسة بعنوان «الطائرات الأسرع من الصوت: مستقبل الطيران القريب.. نقل مستدام ومسؤول ورائد» بمشاركة عدد من الخبراء البارزين.

تناول خلال الجلسة أهمية النقل وتأثيره على الإنسان وطموحاته من خلال تجربته الشخصية، ومساهمة النقل السريع والموثوق والآمن في تغيير العالم وتقريبه من بعضه ورفع معايير الحياة من خلال ما يقدمه من استثمارات وفرص، كما تحدث عن أهمية الطائرات الأسرع من الصوت في المستقبل ومحاولات الابتكار في هذا المجال.

كما تناولت الجلسات موضوع تقنية «الهيبرلوب» الحديثة في العالم، حيث تحدث جوش جيغل المؤسس المشارك والمدير التقني لشركة «فيرجن هايبرلوب ون». الهايبرلوب، كفكرة ومساهمتها في مستقبل النقل، مشيراً إلى أن العديد من الأعمال الهندسية والتقنية العظيمة على مر التاريخ وعلى مستوى العالم كانت مرفوضة في بدايتها، كما تحدث عن منافع تقنية الهايبرلوب التي تتيح السفر لمسافة أطول بـ10 مرات خلال الوقت ذاته، بحيث يمكن السفر بين أبوظبي والرياض في خلال 48 دقيقة، وبين الرياض وجدة في 76 دقيقة، مقارنة مع 10 ساعات.