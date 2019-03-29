مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة يعقد اجتماعه الأول

المصدر: دبي - البيان

عقد أعضاء مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية الاستدامة اجتماعهم الأول بحضور سعيد النظري، المدير العام للهيئة الاتحادية للشباب، وعبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وذلك في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدبي. حيث يُشكّل الاجتماع حجر الأساس لانطلاق استراتيجية أعضاء المجلس في تنفيذ خطتهم التشغيلية التي تغطي الأعوام من 2019 إلى 2021، وذلك بعد عرض هذه الخطة ومناقشتها أمام المسؤولين الحكوميين من كلتا الجهتين.

وأشاد النظري برؤية المجلس الاستشاري للشباب وقدرتهم على ترجمة توجهات الحكومة إلى خطة عمل ممنهجة، وذلك من خلال تعاون وجهود الأعضاء التي نتج عنها اقتراح المبادرات ضمن الخطة المقترحة التي تهدف إلى نشر الوعي وزيادة مشاركة الشباب في تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة. ومن جانبه، ثمّن عبد الله لوتاه تفاني أعضاء المجلس الشبابي في تقديم كل ما هو جديد بالاعتماد على البحوث والمقارنات المعيارية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وقدّم لأعضاء المجلس الإرشادات والتوجيهات التي تمكنهم من تحقيق أفضل النتائج، كما أتاح لهم المجال للاستفادة من الإمكانات المتوفرة في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء سواء الخبرات البشرية أو البيانات والإحصاءات التي يحتاجونها لنجاح خطتهم، كما أشار لوتاه إلى ضرورة إيجاد مؤشرات لقياس أداء عمل المجلس الاستشاري للشباب، وأهمية التنسيق مع الهيئة عند التواصل مع الجهات الحكومية وذلك للاستفادة من خبرات وتجارب الهيئة في التواصل الحكومي.

4 محاور

وتناوب أعضاء المجلس في شرح مفصل لخطة العمل التشغيلية بمحاورها الأربعة، التي ترسم إطار العمل الشامل للخطة، وهي: نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة، وإشراك الشباب في مبادرات التنمية المستدامة المحلية والدولية، وتمكين الشباب من خلال إتاحة الفرص لهم بأن يكونوا عنصراً فاعلاً في وضع أهداف التنمية المستدامة موضع التنفيذ، وأخيراً الربط بين الشباب والمؤسسات ذات الصلة عن طريق إنشاء حوار مستمر لدعم عجلة التنمية المستدامة، وذلك من خلال اختيار وتحديد سفراء من فئة الشباب لتحمل مسؤولية تحقيق كل هدف من الأهداف العالمية الـ 17.