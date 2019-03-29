أرملة عبيد الحلو تتبرع بـ5 ملايين درهم لصندوق الوطن

المصدر: أبوظبي - البيان

جددت فاطمة إبراهيم، أرملة المرحوم عبيد الحلو، دعمها لصندوق الوطن بقيمة 5 ملايين درهم، لتصل قيمة مساهماتها للصندوق، بعد تبرعها العام الماضي بـ 3 ملايين درهم، إلى 8 ملايين درهم .

وقالت : "تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من قناعتنا التامة بأهمية المشاركة المجتمعية لبناء الوطن، لنسير على نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء المواطن الإماراتي ليكون قادراً على مواجهة التحديات المستقبلية، وتحقيق ريادة الدولة في كل المجالات".

وأضافت: "يركز صندوق الوطن على أربعة محاور رئيسية لها انعكاس مباشر على الوطن والمواطن، وهي توفير الرعاية للموهوبين، وتقديم الإرشاد المهني لتطوير الكفاءات الشابة المواطنة، وتشجيع المشاريع التجارية الناشئة ذات الأثر الاجتماعي، إضافة لدعم الأبحاث التطبيقية والابتكارات، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على مسيرة التنمية في الدولة وإيجاد حلول للتحديات المحلية. فعلى خطى قيادتنا الرشيدة وبتضافر جهودنا نستشرف مستقبلاً مزدهراً للأجيال القادمة".

ومن جهته، أعرب مجلس إدارة صندوق الوطن عن فخره واعتزازه بهذه المساهمة الغالية التي تلقاها الصندوق من فاطمة التي تثبت أن عطاء المرأة الإماراتية غير محدود، ولها دور مهم في ترسيخ قيم البذل والعطاء في المجتمع ودعم مسيرة التنمية وبناء مستقبل مشرق لأبناء الوطن.

وأكد المجلس أن هذه المساهمة هي تعبير عن عمق الولاء والانتماء للوطن، وتجسيد لتلاحم فئات المجتمع وحرص أبناء الوطن على الاستثمار في صناعة مستقبل أفضل، من خلال دعم المواهب وتبني الأفكار الخلاقة وتحويلها إلى مشاريع تسهم في دفع عجلة التنمية في كل المجالات.

ويعمل صندوق الوطن على مشاريع ومبادرات مبتكرة تتيح للكفاءات الإبداع والإسهام في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والبحث والتطوير، وذلك من خلال توفير الدعم للمبتكرين لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وتحويل ابتكاراتهم لمشاريع تعود بالنفع على المجتمع الإماراتي، وخلق فرص جديدة لتعزيز تنافسية دولة الإمارات في كل المجالات.

ويسعى صندوق الوطن لدفع عجلة التنمية وإشراك مجتمع الأعمال والقطاع الخاص لتوفير بيئة تحفز المواهب على الابتكار.