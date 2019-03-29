الرئيس الموريتاني يمنح سفير الدولة «وسام الاستحقاق الوطني»

المصدر: نواكشوط - وام

منح محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، عيسى عبد الله مسعود الكلباني سفير الدولة لدى موريتانيا «وسام الاستحقاق الوطني الموريتاني برتبة كوماندور»، وذلك بمناسبة انتهاء عمله سفيراً في موريتانيا.

وقلّد إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، سفير الدولة الوسام خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية في نواكشوط.

وعبّر السفير عيسى الكلباني، في كلمته خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، عن شكره للسلطات الموريتانية على ما حظي به والبعثة الدبلوماسية من تقدير وتعاون خلال فترة إقامته في بلده الثاني موريتانيا.. مشيداً بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين. حضر الحفل السفير أحمد محمود ولد أسويد أحمد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، وعدد من المكلفين بمهام والمستشارين بالقطاع نفسه.