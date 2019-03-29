أبوظبي تستضيف اجتماع «الانتوساي» للرقابة المالية والمحاسبة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استضاف ديوان المحاسبة في الدولة الاجتماع السنوي للجنة «الانتوساي» الفرعية للرقابة المالية والمحاسبة (FAAS) بأبوظبي، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس الجاري، بحضور عدد من الأجهزة الرقابية الأعضاء.

وناقش الاجتماع عدداً من المشاريع القائمة للجنة في ما يخص معايير الانتوساي للرقابة المالية وتطويرها، ومناقشة بعض التطورات التي طرأت على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

وتم خلال الاجتماع، عرض أهم المستجدات والتطورات على صعيد منظمة الانتوساي ذات الصلة بأعمال اللجنة، كما تم مناقشة الاستراتيجية وخطة العمل لمجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSASB)، وعرض استراتيجية 2020-2030 لمجلس المعايير الدولية للتدقيق وتأكيدات الرقابة (IAASB).