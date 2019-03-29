أمطار الجمعة والسبت وانخفاض درجات الحرارة الثلاثاء

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للارصاد أن يشهد اليوم الجمعة وغداً السبت سقوط أمطار متباينة الشدة، فيما ترتفع درجات الحرارة الاحد والاثنين ثم يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الثلاثاء.

بالنسبة لليوم"الجمعة"، توقع المركز سقوط أمطار على أقصى المناطق الجنوبية الشرقية من الدولة، ثم يصبح الطقس رطباً في الصباح مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، ويكون غائما جزئياً بوجه عام وغائما على بعض المناطق الجنوبية. والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط نهاراً وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت: رطب في الصباح الباكر على السواحل شمالاً يصبح غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق خاصة على السواحل والجزر غرباً وبعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة.

الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا نهارا خاصة مع السحب وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س على البحر. والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

الأحد: مغبر وغائم جزئياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س. البحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

الاثنين: مغبر وغائم جزئياً بوجه عام ومائل للحرارة نهاراً. الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س. البحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة على السواحل والجزر ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على المناطق الغربية والساحلية. الرياح شمالية وشمالية شرقية غرباً وجنوبية شرقية على باقي المناطق معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا تكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س على البحر. البحر متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.