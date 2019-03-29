حاكم رأس الخيمة يبحث التعاون مع مسؤول أوروبي وسفير أستراليا

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه أمس، بمدينة صقر بن محمد، روبرتو ستوراسي، رئيس مجموعة العمل لمجلس الاتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط ودول منطقة الخليج والوفد المرافق الذي يزور الدولة حالياً.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالوفد الزائر في دولة الإمارات، كما بحث سموه والمسؤول الأوروبي أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها نحو آفاق أوسع في مختلف المجالات الاقتصادية والبرلمانية والثقافية والاستثمارية وبما يخدم المصالح المتبادلة بين الطرفين.

من جانبه أشاد روبرتو ستوراسي بالنهضة الحضارية والاقتصادية والثقافية والعمرانية التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ومد جسور التواصل الحضاري والثقافي إلى جانب الاطلاع على الفرص الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. وأعرب الوفد الزائر عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، مؤكداً أن الزيارة ساهمت في تعزيز أطر التعاون في العديد من المجالات.

وأقام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي مأدبة غداء على شرف الوفد الزائر.

لقاء

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في قصر سموه، أمس، بمدينة صقر بن محمد، ارثر ميلتون سبايرو سفير أستراليا لدى الدولة.

واستعرض صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والسفير الأسترالي خلال اللقاء، العلاقات الثنائية المميزة بين دولة الإمارات وأستراليا، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

وأشاد السفير الأسترالي بمكانة وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وبالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة في مختلف القطاعات.