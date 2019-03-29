عبدالله بن زايد: الإمارات منارة في الثقافة والفنون

المصدر: أبوظبي- وام

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، اجتماع المجلس الذي عقد بمنارة السعديات في أبوظبي.

وأكد سموه في بداية الاجتماع، أن دولة الإمارات منارة عالمية في الثقافة والفنون، مشيراً سموه إلى أن الاهتمام بالفنون والثقافة يأتي ضمن أولويات الدولة لتأهيل أجيال ناشئة موهوبة وملمة بمختلف الثقافات، مما يعزز من قدرتها على الإبداع.

وخلال الاجتماع، استعرضت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، مبادرة «مشاغل» لتمكين أصحاب الهمم بالتشغيل الدامج من خلال التركيز على إطلاق ورش تشغيل للشباب أصحاب الهمم في بيئة عمل تنافسية لتحقيق الاندماج العملي، وتطوير مهاراتهم الاجتماعية والسلوكية والمهنية.

تمكين

وتعد «مشاغل» إحدى مبادرات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وتحديداً في محور التشغيل، حيث تواكب رؤية وآلية عمل الوزارة حول «الانتقال من الرعاية المجتمعية إلى التنمية المجتمعية»، وتلتزم بتحقيق التشغيل الدامج لأصحاب الهمم.

كما استعرض محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برامج الدائرة التي تنفذها بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

وتحدث عن مشروع إدراج وتدريس الفنون والموسيقى في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الثانوية وبرنامج تطوير المواهب، والذي يهدف إلى تحفيز واحتضان الطلبة الموهوبين في المجالات الفنية المختلفة، والتي تضم الفنون التصويرية والأدائية.

ووجّه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بتعميم التجربة على مستوى الدولة والتنسيق ما بين وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ووزارة التربية والتعليم.

حضر الاجتماع، معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة أمين عام مجلس التعليم والموارد البشرية، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة.

كما حضر الاجتماع، سارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة عضو المجلس التنفيذي، والدكتور عبدالله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.