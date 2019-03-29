الأرشيف الوطني يتلقى صوراً تاريخية توثق رؤية زايد الزراعية

المصدر: أبوظبي - وام

قدمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى الأرشيف الوطني ألبوم صور تاريخية ووثائق نادرة لمشروع «بناء البيوت البلاستيكية في جزيرة السعديات في ستينيات القرن الماضي».

وتظهر مجموعة الصور التي ضمها الألبوم رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في الزراعة المبكرة.

وتأتي هذه المبادرة من القيادة العامة لشرطة أبوظبي لتعبّر عن التكامل بين مؤسسات الدولة، وإيماناً منها بأن الأرشيف الوطني هو المكان الأنسب لحفظ هذه الصور التاريخية القيّمة وإتاحتها للبحث التاريخي.

وترصد الصور التي يضمها الألبوم جزءاً مهماً من تاريخ الزراعة المبكرة في الدولة، واهتمام القائد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في إطلاق التنمية الزراعية الشاملة في العين، ثم في أبوظبي وفي كل أرجاء الإمارات.وتأتي النهضة الزراعية التي شهدتها الإمارات في عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ترجمة فعلية لمقولته «أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة»، وقد كان لاهتمامه، رحمه الله، بالزراعة أثر مستدام استفاد منه المجتمع الزراعي الحديث.