"البيان" أفضل صحيفة عربية في "الصحافة الذكية" و"الاقتصاد"

المصدر: دبي- البيان

توّجت صحيفة "البيان" بأفضل صحيفة على مستوى العالم العربي في مجال "الصحافة الذكية" و"الصحافة الاقتصادية" وذلك في حفل توزيع "جائزة الصحافة العربية" في ختام "منتدى الإعلام العربي" بدورته الثامنة عشرة في دبي.

وحصلت "البيان" على الجائزتين بعد وصولها الى ثلاثة ترشيحات في القائمة النهائية للجائزة، التي تميّزت هذا العام بزخم كبير في أعداد الأعمال المقدمة وصل الى 4486 عملاً بمشاركة أكثر من 2500 صحافي وصحافية من مختلف دول العالم.

ورشّحت "البيان" بالمجمل لـ 9 جوائز بين الأعوام 2016 و2018 حصلت منها على أربع جوائز في ثلاث دورات متتالية، بينما رصيدها 5 جوائز في 15 سنة سابقة من تاريخ الجائزة بين 2001 و2015.

ووصفت منى بو سمرة، رئيس التحرير المسؤول، الفوز الجديد بـ" التكريم الذي نفخر به، من جهة معروفة بالمهنية العالية والمصداقية، هي جائزة الصحافة العربية، ومن مدينة دبي عاصمة الاعلام في العالم العربي".

واعتبرت أن "هذه الجوائز تحملنا مسؤولية الحفاظ على ما حققناه والمضي قدما لتحقيق المزيد الذي يعكس صورة مشرفة عن دولة الامارات ودبي وقيم الرسالة التي تحملها بلادنا الى العالم كله وهي التفوق والانجاز والمحبة والسلام".

وأضافت:" نحن في البيان وعدنا القارئ أن نكون دوماً الى جانبه وأن تكون متطلباته على رأس أولوياتنا، وما حصولنا اليوم على هذه الجوائز الا انعكاس للثقة التي أولاها لنا لكي نكون دوما في المقدمة". وقالت:" شهدت البيان خلال الفترة الماضية تطورا كبيرا على مستويي الصحيفة الورقية ومنصاتنا الرقمية، وقمنا، وبشكل مواز، بتوأمة الجهود بينهما، وحققنا قفزات كبيرة على مستوى تحسين المحتوى والشكل وأيضا تطبيق آخر التقنيات وأدوات الاعلام الحديث في تجربتنا الرقمية".

جائزة الصحافة الذكية

ومنذ استحداث فئة الصحافة الذكية ضمن "جائزة الصحافة العربية" في الدورة 16، ترشّحت "البيان" لثلاث مرات عن هذه الفئة لتفوز في الدورة الأخيرة، ويتم تتويجها "الصحيفة الذكية" في المنطقة العربية.

وطبقت "البيان" مؤخرا على موقعها الالكتروني ومنصاتها تقنيات "الذكاء الاصطناعي" التي ترتكز على فكرة تحليل سلوك المستخدم وفهمه بشكل أفضل وتقديم المعلومات التي يرغب بها بسهولة وسرعة.

وتم الى اليوم تفعيل خاصيتين، الأولى باسم "بياني، موقع لكل قارئ"، التي تتيح تغير موقع «البيان» بتغير الشخص الذي يتصفحه، وتغير المكان الذي يتصفح منه، إضافة الى دمج تجربة الحصول على الاخبار مع تجربة الاعلام الاجتماعي في مكان واحد.

اما الخاصية الثانية فهي «المساعد الافتراضي الصوتي للبيان»، وهو تطبيق يتيح للمتصفحين أن يتحدثوا بصوتهم ، ويسألوا عما يرغبون بقراءته أو مشاهدته.

كذلك أعلنت "البيان" خلال اليوم الأول للمنتدى عن إعادة اطلاقها خدمة "البث الصوتي" على موقعها وتطبيقاتها الالكترونية تحت اسم جديد هو "بودكاست البيان"، مفتتحة دورة برامجها الصوتية الجديدة مع نسخة مسموعة من كتاب "قصتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وتعتبر تطورات "البيان" في مجال الإعلام الرقمي متطورة باستمرار وشاملة ومواكبة لمتطلبات العصر، وهي تجسد تجربة متكاملة تجمع لأول مرة بين أدوار الصحيفة والتلفاز والمذياع، في مكان واحد، اذ أنها تنشر محتوى مكتوبا ومرئيا ومسموعا عبر أكثر من 20 منصة رقمية لأربع وعشرين ساعة وطوال أيام الأسبوع.

جائزة الصحافة الاقتصادية

وللمرة الثانية في تاريخ الجائزة، تفوز "البيان" عن فئة الصحافة الاقتصادية، وذلك عن ملف "ألمنيوم الإمارات.. جودة تخترق الحمائية" للزميل عبد الحي محمد.

وتم تدعيم الملف ببيانات منوعة ودقيقة سواء من ارقام وإحصاءات او عبر رسوم بيانية سهلة المطالعة من قبل القراء.

كذلك تضمن مقابلات ولقاءات مع مسؤولين وخبراء في مجال الصناعة شكلت اجاباتهم إحاطة كاملة بالموضوع.

الجدير ذكره ان هذه هي المرة الثانية في تاريخ جائزة الصحافة العربية التي تحصل فيها البيان على جائزة الصحافة الاقتصادية وقد نالها الزميل المرحوم مجدي عبيد في العام 2011 عن موضوع استراتيجية دبي في إدارة الديون.

وقد شهد الملحق الاقتصادي الخاص بالبيان تطورات كبيرة على مستوى الشكل والمضمون قي الفترة الماضية تجسد واستحداث زوايا وملفات تنشر بشكل دوري.