محمد بن زايد والرئيس المصري يطلعان على مشاريع مدينة العلمين الجديدة قيد الإنشاء

المصدر: وام

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بجولة في مدينة العلمين الجديدة.

وشملت الجولة تفقد الأعمال الإنشائية في المدينة، بما تشمله من أبراج سكنية وسياحية ومناطق ترفيهية، وكورنيش بطول الشاطئ البالغ 14 كيلومترا، فضلاً عن ميناء عالمي لاستقبال اليخوت السياحية الأجنبية والمحلية والذي من المنتظر الانتهاء منها منتصف 2020.

وتعد " العلمين الجديدة ".. مدينة متكاملة جاري تنفيذها على الساحل الشمالي وهي بمثابة رسالة إلى العالم أجمع أن الأماكن التي دارت فيها معارك الحرب العالمية الثانية أصبحت بإرادة المصريين مناطق حياة وتنمية وازدهار.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته برؤية هذه المشاريع النوعية المهمة التي يتم تنفيذها خلال فترة قياسية في إطار رؤية القيادة المصرية التنموية الشاملة لتحقيق تطلعات شعبها في التنمية والازدهار ودفع عجلة الاقتصاد الوطني والسياحي للبلاد.

رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسلطان راشد الشامسي مدير تنفيذي في ديوان ولي عهد أبوظبي ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية.