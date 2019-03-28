مباشر.. فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الإعلام العربي

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المصدر:
  • دبي - علي الزكري - بيان السطري - حصة بن غويفة
التاريخ:

تستمر تغطيتنا لليوم الثاني من فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمنتدى الإعلام العربي الذي انطلق أمس برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمشاركة نحو 3000 من قيادات المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية وكبار الكُتَّاب والمفكرين، والمثقفين والأكاديميين والمهتمين بصناعة الإعلام، ضمن التجمع السنوي الأكبر من نوعه في المنطقة العربية.

وشهد اليوم الثاني للمنتدى العديد من الجلسات التي سلطت الضوء على واقع الإعلام العربي ومدى تأثره بالأوضاع العربية والدولية الراهنة، وشهد حفل تكريم خريجي برنامج الصحافة الاقتصادية المتقدمة منهم منتسبي صحيفة "البيان" الزملاء بشار باغ ولؤي عبدالله وعمرو عادل. كما شهد جلسات جديدة مع "بودكاست" البيان، خدمة «البث الصوتي» التي أعادت الصحيفة إطلاقها على موقعها وتطبيقاتها الإلكترونية.

يمكنكم متابعة التغطية كاملة على موقعنا الإلكتروني وعلى منصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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