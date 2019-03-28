مباشر.. فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الإعلام العربي

المصدر: دبي - علي الزكري - بيان السطري - حصة بن غويفة

تستمر تغطيتنا لليوم الثاني من فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمنتدى الإعلام العربي الذي انطلق أمس برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمشاركة نحو 3000 من قيادات المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية وكبار الكُتَّاب والمفكرين، والمثقفين والأكاديميين والمهتمين بصناعة الإعلام، ضمن التجمع السنوي الأكبر من نوعه في المنطقة العربية.

وشهد اليوم الثاني للمنتدى العديد من الجلسات التي سلطت الضوء على واقع الإعلام العربي ومدى تأثره بالأوضاع العربية والدولية الراهنة، وشهد حفل تكريم خريجي برنامج الصحافة الاقتصادية المتقدمة منهم منتسبي صحيفة "البيان" الزملاء بشار باغ ولؤي عبدالله وعمرو عادل. كما شهد جلسات جديدة مع "بودكاست" البيان، خدمة «البث الصوتي» التي أعادت الصحيفة إطلاقها على موقعها وتطبيقاتها الإلكترونية.

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مباشر.. جلسة جديدة مع "بودكاست" #البيان تستضيف الإعلامي نور الدين اليوسف ويقدمها الإعلامي يوسف عبدالباري خلال فعاليات #منتدى_الإعلام_العربيhttps://t.co/hCznCeWCJi https://t.co/UaPqly2tJg — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 28, 2019

تتابعون الآن من منتدى الإعلام العربي البث المباشر عبر #بودكاست_البيان https://t.co/suVIYfPm5c — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 28, 2019

تكريم المشاركين في برنامج الصحافة الاقتصادية المتقدمة بمن فيهم منتسبي صحيفة #البيان الزملاء "بشار باغ ولؤي عبدالله وعمرو عادل."@DubaiPressClub #منتدى_الإعلام_العربي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GSvriRLaFV — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 28, 2019