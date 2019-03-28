هطول أمطار الخير على مناطق مختلفة من الدولة

المصدر: وام

تشهد مناطق مختلفة من الدولة سقوط أمطار مختلفة الشدة وتتركز حاليا على دبي وأبوظبي والمناطق التابعة لها حتى مدينة العين، وتكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة إلى قوية.

ومازالت السماء ملبدة بالغيوم مما يبشر بهطول المزيد من أمطار الخير خلال الساعات المقبلة.

#صباح_الخير من #دبي على وقع أمطار الخير والبركة التي تعم مختلف إمارات الدولة ، نتمنى لكم خميسا سعيدا ونهاية أسبوع مميزة#صباح_البيان #البيان_القارئ_دائما #أمطار_الإمارات

تصوير علي الزكري pic.twitter.com/eEFIkBmiG9 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 28, 2019