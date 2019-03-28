هطول أمطار الخير على مناطق مختلفة من الدولة

المصدر:
  • وام
التاريخ:

 تشهد مناطق مختلفة من الدولة سقوط أمطار مختلفة الشدة وتتركز حاليا على دبي وأبوظبي والمناطق التابعة لها حتى مدينة العين، وتكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة إلى قوية.

ومازالت السماء ملبدة بالغيوم مما يبشر بهطول المزيد من أمطار الخير خلال الساعات المقبلة.

 

 

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