مجلس إدارة «المعاشات» يقر الخطة التشغيلية للعام الجاري

المصدر: دبي - وام

ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماع المجلس أمس في مقر ديوان سمو الحاكم في دبي.

ورحب سموه - في بداية الاجتماع - بأصحاب المعالي أعضاء المجلس.. متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في عملهم، كما واطلع المجلس على تقرير استثمار أموال الهيئة لعام 2018 وأقر البيانات المالية للربع الثالث من العام 2018، والخطة التشغيلية للهيئة لعام 2019، كما ناقش المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وبدأ المجلس اجتماعه بمناقشة جدول الأعمال والمصادقة على محضر اجتماعه السابق والاطلاع على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الهيئة بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه، كما صادق على القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجان المنبثقة عنه، وهي اللجنة التنفيذية، واللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت، ولجنة الاستثمار، ولجنة التدقيق والمخاطر.

جدير بالذكر أن إحصائيات الهيئة عن شهر فبراير 2019 تشير إلى ارتفاع نسبة المشتركين في الهيئة إلى 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث زاد عدد المشتركين من 90995 إلى 96582 مشتركاً، كما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة لدى الهيئة من 5535 إلى 6360 عن الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع عدد المتقاعدين إلى 16010، مقارنة بـ15,507 عن الفترة نفسها بينما ارتفع عدد المستحقين إلى 6904 مقارنة بـ6812 عن الفترة نفسها، إضافة لذلك فإن الهيئة تدير ملفات 1704 من المتقاعدين، و4389 من المستحقين المدنيين، وملفات 7963 متقاعدا و5217 مستحقاً من العسكريين الذين تصرف معاشاتهم من وزارة المالية.