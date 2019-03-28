أمطار غزيرة ومتوسطة على أغلب مناطق الدولة

المصدر: متابعة - مصطفى خليفة وأحمد أبو الفتوح

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم «الخميس» غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة خاصة على المناطق الداخلية، ورطب ليلاً وفي صباح يوم الجمعة، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتصل سرعتها إلى 35 كم/س أحياناً، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتعاود الأجواء الغائمة يوم «السبت» المقبل على بعض المناطق خاصة على السواحل والجزر الغربية مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ومع تزايد وتطور كميات السحب الركامية الممطرة المصحوبة بالرعد، سقطت أمس أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على عدد من المناطق، واستمرت الرياح النشطة والقوية والتي وصلت سرعتها إلى 60 كيلو متراً في الساعة وأثرت على حالة البحر وارتفاع الموج إلى 10 أقدام في العمق، بينما عملت على إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية على نحو 2000 في المناطق المكشوفة.

وشهد أغلب مناطق لدولة أمس سقوط أمطار على مناطق متفرقة تكون رعدية أحياناً، وطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، واستمرت الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب الركامية، وكانت مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

وهطلت أمس أمطار غزيرة مع برد على طريق أبوظبي ـ دبي (شارع الشيخ محمد بن راشد) وجبل علي في دبي والهباب كما سقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة أبوظبي خاصة فجراً وكانت متوسطة في الشهامة والشوامخ والمناطق المجاورة، كما سقطت أمطار متوسطة في منطقة السمحة وغنتوت والشارقة وعجمان والظفرة خاصة في الرويس ومدينة زايد وطريف وغياثي، وكانت رعدية في رأس الخيمة وما حولها، وكانت خفيفة على مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي الدولي وبعض المناطق في عجمان ومتوسطة في أم القيوين وخورفكان ودبا الفجيرة وطريق دبيـ العين وشارع الإمارات.

وتتأثر الدولة في مثل هذا الوقت من كل عام بفترة انتقالية مع دخول فصل الربيع، حيث يبدأ المرتفع الجوي السيبيري بالتراجع لتتأثر المنطقة بأنظمة سطحية مختلفة مثل مرور المنخفضات الجوية الممتدة من البحر الأحمر أو المنخفضات الحرارية وعندما يصاحبها امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا تتطور السحب، ويصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة.

وشهدت إمارة رأس الخيمة، أمس، هطول أمطار خفيفة، مصحوبة برياح شديدة أدت لارتفاع الأمواج البحرية وسقوط بعض اللوحات الإعلانية في شوارع الإمارة، وما زالت السحب والغيوم تغطي سماء الإمارة، ما ينذر بسقوط مزيد من أمطار الخير، فيما سجلت قمة جبل جيس درجة حرارة بمعدل 11.6 درجة.

وسجلت موانئ الإمارة البحرية توقف رحلات قوارب صيد الأسماك اليومية عن العمل للوصول إلى مواقع القراقير بمناطق الصيد ذات الأعماق البعيدة عن شواطئ رأس الخيمة، نظراً لشدة الرياح وارتفاع الأمواج البحرية، أمس، تنفيذاً لتعليمات الجهات المعنية بهدف الحفاظ على النواخذة والعمال من التعرض للمخاطر خلال تلك الأجواء.

وحذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، الأهالي بعدم الاقتراب من المياه البحرية والنزول للسباحة خلال الظروف المناخية الحالية، كما أكدت على مستخدمي الطرق الرئيسية والداخلية بأخذ الحيطة والحذر والانتباه للطريق، ومراعاة ترك مسافة الأمان بين المركبات للحفاظ على السلامة العامة.

وأكدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان استعدادها لاستقبال موسم الأمطار وتوزيع المضخات على المناطق السكنية واستعداد فرق الطوارئ لفتح الطرقات في حال تجمعت المياه، بهدف تسهيل الحركة المرورية.