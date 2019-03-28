تيني سيفاك: الثقة بالأخبار المتداولة أصبحت مهزوزة

المصدر: دبي - البيان

تحدثت تيني سيفاك، نائب الرئيس لشؤون الجمهور والبيانات في قناة CNN أمام ضيوف ومشاركي الدورة الثامنة عشرة لمنتدى الإعلام العربي الذي كان له السبق على مستوى المنطقة في تناول قضايا وهموم الإعلام العربي، وأول من تبنّى مناقشة قضاياه الملحة، مكتسباً على مدار سنوات انعقاده مكانة مؤثرة في مستقبل صناعة الإعلام العربي كونه أهم وأبرز محفل إعلامي في المنطقة.

دراسات

وقالت سيفاك في الجلسة التي عقدت تحت عنوان «هل فقد الإعلام ثقة الجمهور؟»: إن الثقة بالأخبار المتداولة اليوم أصبحت مهزوزة، مؤكدة أن البحوث والدراسات الكثيرة التي تشير إلى أن ثقة الجمهور في الإعلام والإعلاميين تراجعت، ليست مبنية على ما يتم تداوله من أخبار صحافية، بل على الإعلانات والبيانات التي تشكل جزءاً أساسياً من بناء ثقة الجمهور بالأدوات والوسيلة الإعلامية.

تراجع

ولفتت المتحدثة إلى أن هذا التراجع المثير في الثقة بالإعلام هو ظاهرة عالمية تشمل الصحافة الورقية والإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إنه لا شك في خطورة النتائج المترتبة على انهيار ثقة الجمهور، وأهمها خسارة قدرة الإعلام على نقل الأخبار والآراء، وإقناع الناس بمنتج معين أو قصة خبرية معينة، علاوة على ضياع دور الإعلام في التنشئة الاجتماعية والسياسية.