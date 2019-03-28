قرداحي: الإمارات تقوم بدور مهم لنشر التسامح

المصدر: دبي - البيان

أشاد الإعلامي جورج قرداحي خلال جلسته ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى الإعلام العربي، بالدور المهم والنشط لدولة الإمارات في نشر ثقافة التسامح حول العالم لتكون معولاً للبناء والتقدم في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم، والتي أسفرت تداعياتها عن انتشار الفكر التحريضي ورفض الآخر.

جهود

وأكد قرداحي أن جهود الإمارات ومساعيها الدؤوبة جعلت منها أول دولة في العالم تخصص حقيبة وزارية للتسامح واتخذت منه شعاراً وعنواناً عريضاً للعام 2019، لافتاً إلى أن الإمارات ومنذ قيام دولة الاتحاد طالما كانت أرض التسامح، حيث أرسى قواعد هذه الفلسفة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حتى أصبحت سمة أصيلة تزدان بها شخصية أهل الإمارات.

وعن قدرة الإعلام على الإسهام الفاعل في نشر ثقافة التسامح بين الجمهور، أشار قرداحي إلى تعاظم دور الإعلام في شتى المجالات، إذ صار يحتل حيزاً كبيراً من الحياة اليومية للجمهور ويترك فيه تأثيراً وانطباعات قوية تتراوح ما بين الإيجابية والسلبية، فهناك المحتوى الجيد القائم على احترام أخلاقيات المهنة وإلى جانبه المحتوى التحريضي الهادف إلى نشر التعصب والفتن.