قالوا عن المنتدى

المنتدى مهم لمواجهة التحديات والمستجدات على الساحة الإعلامية.
عبد المحسن سلامة - رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام
تنبيه العالم العربي بالثورة التقنية الإعلامية وضرورة اتخاذ الإجراءات الاستباقية.
عماد الدين أديب - إعلامي مصري
يساهم في التقاء الخبرات ومواجهة تحديات الصناعة الإعلامية.
عبد الرازق توفيق - رئيس تحرير جريدة الجمهورية
يبحث الحلول عبر متخصصين ويحرص على مواكبة المتغيرات العالمية.
زينة اليازجي - إعلامية
يمثل حاجة ملحة للإعلام العربي ويوفر مناخاً صحياً لمناقشة التحديات وإيجاد الحلول ويتطور عاماً بعد آخر.
معتز الدمرداش - إعلامي مصري
منصة كبيرة لتبادل الخبرات وقصص النجاح بين زملاء المهنة الذين أتعلم منهم الكثير.
نيشان - إعلامي لبناني
المنتدى يؤرخ واقع وتطور الإعلام، إذ الإعلام المؤرخ اليومي لإنجازات الدول ونشاطها.
د. عايد المناع - كاتب كويتي
منبر لبحث ومناقشة وتبادل الأفكار والآراء التي تخدم مسيرة تطور الإعلام العربي.
حسين زين - رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر
المنتدى أجمل هدية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإعلام العربي.
خالد عبد الرحيم المعينا - كاتب وإعلامي ومحلل سياسي
سبق كثيراً من وسائل الإعلام المختلفة في الثورة التكنولوجية، وفرض عليها مسؤولية مواكبة هذا التطور.
الدكتور عبد الناصر النجار - نائب رئيس تحرير صحيفة الأيام الفلسطينية
منصة إعلامية عربية مهمة تفردت بها دبي، تزداد أهميته بالرسائل التي يطلقها كل عام.
وجدي زين الدين - رئيس تحرير صحيفة الوفد الإلكترونية
فرصة لتلاقي العقول والأفكار، ومنصة مهمة لمراجعة المشهد العربي وحشد توجهاته.
محمد الملا - مقدم برامج