قالوا عن المنتدى

المنتدى مهم لمواجهة التحديات والمستجدات على الساحة الإعلامية.

عبد المحسن سلامة - رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام

تنبيه العالم العربي بالثورة التقنية الإعلامية وضرورة اتخاذ الإجراءات الاستباقية.

عماد الدين أديب - إعلامي مصري

يساهم في التقاء الخبرات ومواجهة تحديات الصناعة الإعلامية.

عبد الرازق توفيق - رئيس تحرير جريدة الجمهورية

يبحث الحلول عبر متخصصين ويحرص على مواكبة المتغيرات العالمية.

زينة اليازجي - إعلامية

يمثل حاجة ملحة للإعلام العربي ويوفر مناخاً صحياً لمناقشة التحديات وإيجاد الحلول ويتطور عاماً بعد آخر.

معتز الدمرداش - إعلامي مصري

منصة كبيرة لتبادل الخبرات وقصص النجاح بين زملاء المهنة الذين أتعلم منهم الكثير.

نيشان - إعلامي لبناني

المنتدى يؤرخ واقع وتطور الإعلام، إذ الإعلام المؤرخ اليومي لإنجازات الدول ونشاطها.

د. عايد المناع - كاتب كويتي

منبر لبحث ومناقشة وتبادل الأفكار والآراء التي تخدم مسيرة تطور الإعلام العربي.

حسين زين - رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر

المنتدى أجمل هدية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإعلام العربي.

خالد عبد الرحيم المعينا - كاتب وإعلامي ومحلل سياسي

سبق كثيراً من وسائل الإعلام المختلفة في الثورة التكنولوجية، وفرض عليها مسؤولية مواكبة هذا التطور.

الدكتور عبد الناصر النجار - نائب رئيس تحرير صحيفة الأيام الفلسطينية

منصة إعلامية عربية مهمة تفردت بها دبي، تزداد أهميته بالرسائل التي يطلقها كل عام.

وجدي زين الدين - رئيس تحرير صحيفة الوفد الإلكترونية

فرصة لتلاقي العقول والأفكار، ومنصة مهمة لمراجعة المشهد العربي وحشد توجهاته.

محمد الملا - مقدم برامج