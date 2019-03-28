«كهرباء دبي» تستعرض تجربة المنزل المستدام

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

استعرضت هيئة كهرباء ومياه دبي على هامش فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمنتدى الإعلام العربي، تجربة المنزل المستدام، بطريقة شيقة ومبتكرة، انسجاماً مع استراتيجيتها في الحفاظ على البيئة والتزامها بأفضل الممارسات الخضراء في جميع مشروعاتها وعملياتها التشغيلية، وذلك عبر برنامج ثلاثي الأبعاد يتيح للمستخدمين الاطلاع على الممارسات الإيجابية والسلوكيات السلبية في ترشيد واستهلاك المياه والكهرباء.

فكرة

وأوضحت شيماء الفلاسي مدير إدارة الشراكات المؤسسية بالهيئة، أن فكرة البرنامج الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي يهدف إلى توعية المستخدمين بتطبيق أعلى معايير الحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية في إمارة دبي لتكون المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم.

وأضافت أن البرنامج يتيح للمشاركين التجول في أرجاء المنزل وفنائه ليجدوا أمامهم أهدافا ومشكلات يجب أن يجد لها الحلول من أهمها إغلاق الصنابير المفتوحة والأضواء في الأماكن التي لا يجلس فيها أحد، أو تخفيف الأحمال والأثقال على الكهرباء.

وأشارت إلى أن التجربة أيضا توعي المستخدم بكيفية الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية المنزلية مثل الغسالة بأن يتم تخفيف أوزان الملابس فيها أثناء عملية الغسل، وبعض الممارسات التي تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتلوث البيئي.