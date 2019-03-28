«بودكاست البيان».. انطلاقة جديدة مع نسخة مسموعة من «قصتي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت صحيفة «البيان» عن إعادة إطلاق خدمة «البث الصوتي» على موقعها وتطبيقاتها الإلكترونية تحت اسم جديد هو «بودكاست البيان»، مفتتحة دورة برامجها الصوتية الجديدة مع نسخة مسموعة من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ويأتي ذلك تزامناً مع انطلاق الدورة الثامنة عشرة لـ«منتدى الإعلام العربي» في دبي الذي يحمل شعار «الإعلام العربي: الواقع والمستقبل»، وأيضاً كخطوة إضافية في مسيرة تطوير الإعلام الرقمي التي بدأتها «البيان» منذ 3 سنوات، وتميّزت بإطلاق حزمة من التقنيات والتحديثات عالية الكفاءة مثل «الذكاء الاصطناعي» و«الواقع المعزز» والفيديو بأنواعه.

تنويع

وقالت منى بو سمرة، رئيس التحرير المسؤول، لـ«البيان»: «عملنا خلال الفترة الماضية على تنويع وسائط تواصلنا مع جمهورنا، وأيضاً استهداف شرائح جديدة، من خلال الاستفادة من كافة التطورات الحاصلة على صعيد التكنولوجيا والإعلام.

وحين رفعنا شعار «فضاء بلا حدود» لتجربتنا في الإعلام الرقمي، كنا جادّين في اختبار وتطبيق كل ما يثري تجربة الجمهور، ويجعله أقرب إلى رسالتنا الإعلامية وقادراً على التواصل معها بسهولة ويسر، وفي أي مكان وزمان».

وأضافت: «لاحظنا رواجاً جديداً وبأشكال عصرية لتجربة نشر المحتوى عبر «البث الصوتي»، ليس على الصعيد المحلي والعربي فقط، وإنما أيضاً على الصعيد العالمي، لذلك بادرنا إلى تحديث تجربتنا التي بدأت قبل أربع سنوات، باسم «صوت البيان»، وأعدنا إطلاقها، بشكل جديد ومتناغم مع التطوير الشامل الذي شهده إعلامنا الرقمي وجعلَنا في مراتب متقدمة في الصحافة الذكية».

أسباب

وختمت: «أما عن اختيارنا لتسجيل القصص الخمسين الواردة في كتاب «قصتي»، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فذلك يعود لأسباب متعددة، أهمها التجربة الثرية التي عبّر عنها سموه في الكتاب والرسائل العميقة التي تشمل الماضي والحاضر والمستقبل، ومن هنا فهو المحتوى الأكثر مواءمة دوماً لكي نفتتح به التحديث الجديد، فهي تخاطب كل الأجيال عبر وسائط إعلامية متعددة، إضافة إلى أن «بودكاست البيان» فخور بأنه أول من أنتج نسخة مسموعة من هذا الكتاب القيّم، وهذا ما يجعل محتواه محفوظاً ومتاحاً لكي يستفيد منه الجمهور في أي مكان في العالم وفي أي وقت».

تفاعل

وسيكون أمام جمهور «منتدى الإعلام العربي» من المشاركين والزوار فرصة للتفاعل والتعرف إلى تجربة «بودكاست البيان» خلال أيام المنتدى، كما أن المحتوى سيكون متاحاً عبر موقع «البيان» والمنصات الرقمية طوال أيام الأسبوع.

وأعلنت الصحيفة عن حزمة منوعة من البرامج الثقافية والاجتماعية والترفيهية سوف يتم تغذية الخدمة الجديدة بها تباعا في الفترة المقبلة.

الجدير ذكره أن خدمات البث الصوتي قد لاقت انتعاشاً عالمياً خلال الفترة الماضية، إذ تشير الدراسات إلى أن 40% من سكان الولايات المتحدة الأميركية، على سبيل المثال، يستمعون إلى «بودكاست» واحد على الأقل يومياً، وأن هذا الرقم مرشح للنمو بما يزيد على 30%.

وفي المنطقة أدت شركات التقنية الذكية دوراً في رواجها، وخاصة الهواتف الذكية، إذ إن كثيراً من الشركات أنتجت نسخة من هواتفها تتيح محتوى صوتياً جاهزاً للاستماع.