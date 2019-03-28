محمد بن راشد يزور ركن «بكل فخر من دبي»

المصدر: دبي - البيان

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجولة في مقر منتدى الإعلام العربي الذي انطلقت أمس فعاليات دورته الثامنة عشرة في مركز دبي التجاري العالمي، فيما زار سموه ركن «بكل فخر من دبي»، وهي المبادرة التي أطلقها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وتعرف سموه إلى الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تتضمنها هذه الدورة من التجمع الإعلامي السنوي الأكبر على مستوى المنطقة بمشاركة نحو 3000 من القيادات الإعلامية الإماراتية والعربية والعالمية والكتاب والمفكرين والأكاديميين.

وتعرّف سموه، خلال الجولة، من منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية للمنتدى، إلى مكونات هذه الدورة التي روعي فيها التنوع وتوسيع مساحة المشاركة والمناطق المخصصة لعقد جلسات العشرين دقيقة والجلسات الرئيسية وورش العمل، علاوة على منطقة الاستوديوهات المخصصة للقنوات الفضائية التي تقوم ببث برامجها وتسجيلها من قلب الحدث الإعلامي الأشمل عربياً.

وتوقف سموه خلال الجولة عند ركن «بكل فخر من دبي»، وهي المبادرة التي أطلقها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بحضور سموه في فبراير من العام الماضي بمخيم دبي الإعلامي الذي نظمه المكتب في منطقة المرموم، الهادف إلى تقديم الدعم الإعلامي لمجموعة من رواد الأعمال أصحاب المشاريع المميزة التي اختاروا دبي قاعدة لانطلاقها.

أنشطة

وتعرّف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أنشطة الشركات الناشئة التي تضمنها ركن «بكل فخر من دبي» وما تقدمه من خدمات للحضور ضمن الحدث الإعلامي الكبير، إذ تمنّى سموه للقائمين على تلك المشاريع التوفيق والنجاح.

ومرّ صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الجولة بالمركز الإعلامي الذي توسّط مقر المنتدى، وتعرف إلى ما يوفره من خدمات تقنية وتسهيلات متنوعة تعين الإعلاميين المكلفين بتغطية فعاليات المنتدى وجلساته على القيام بمهامهم على الوجه الأكمل بيسر وسهولة كاملين.