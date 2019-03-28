سلطان الجابر: الإعلام العربي أمام فرصة لإعادة ابتكار نفسه

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، أن الإعلام العربي أمام فرصة لإعادة ابتكار نفسه والمساهمة في صناعة المستقبل، وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات الإعلامية العربية سعياً نحو الارتقاء بالأداء، خاصة في ظل ما يشهده العالم والمنطقة من تطورات اجتماعية واقتصادية وعلمية متسارعة، مؤكداً أن هناك فرصاً كثيرة للارتقاء بالأداء الإعلامي عبر ما توفره التكنولوجيا الجديدة من أدوات متطورة.

وبين معاليه - في تصريح بمناسبة انطلاق فعاليات منتدى الإعلام العربي بدورته الثامنة عشرة في دبي - أن هذه الفعالية السنوية الرائدة تتيح المجال للخبراء والمختصين والمعنيين بالقطاع لإعادة ابتكار الإعلام العربي عبر مناقشة الحالة الراهنة، وتبادل الآراء حول التحديات، واستعراض السبل والفرص التي من شأنها دعم مسيرة تطوير الإعلام العربي وتمكينه وتعزيز دوره الإيجابي في استشراف المستقبل والمساهمة في صياغة ملامحه.

تقنيات

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر : يتجه العالم اليوم نحو الثورة الصناعية الرابعة واعتماد تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي بتطبيقاتها المتنوعة، الأمر الذي سينعكس على طبيعة أسواق العمل ونوعية الاقتصاد وتفاصيل الحياة اليومية.