منى المرّي تبحث التعاون مع الرئيس التنفيذي لوكالة الصحافة الفرنسية

المصدر: دبي - البيان

بحثت منى غانم المرّي، المدير الإعلامي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، رئيسة نادي دبي للصحافة، أمس، مع فابريس فريس، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لوكالة الصحافة الفرنسية، فرص التعاون المشترك بين الجانبين، في ضوء الخبرة الكبيرة للوكالة العريقة التي تُعدّ أقدم وكالات الأنباء في العالم، وسعي المكتب الإعلامي لتوسيع دائرة الشراكة مع المؤسسات الإعلامية العالمية الرائدة بما يحقق رؤية دبي وقيادتها الرشيدة في توثيق الروابط مع مجتمع الإعلام الإقليمي والدولي، والتعرف إلى التجارب الناجحة عالمياً في المجال الإعلامي وتوظيفها لتعزيز قدرات الإعلام المحلي، وتأكيد تنافسيته وفق أفضل المعايير العالمية.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون الممكنة بين الجانبين، لا سيما في مجال التدريب من خلال تنظيم برامج ودورات تدريبية مشتركة، تستهدف بصورة أساسية صقل مهارات الكادر الإعلامي الوطني، وتوفير فرص للاطلاع على التجربة الرائدة للوكالة الفرنسية التي تتمتع بمكانة مرموقة كإحدى أهم وأعرق ثلاث وكالات أنباء في العالم.

وأعربت منى المرّي عن تقديرها لدور وإسهامات الوكالة الفرنسية التي يستفيد من خدماتها ما يقرب من 5000 مؤسسة كبرى حول العالم، 74% منهم مؤسسات إعلامية والباقي موزعين على العديد من الأنشطة الأخرى، مؤكدةً استعداد المكتب الإعلامي لتوفير كل الإمكانات اللازمة لنجاح هذا التعاون، بما يعود بالنفع على إعلامنا المحلي، ويؤكد امتلاك كوادره للأدوات التي تمكنهم من التعاطي بكفاءة عالية مع متطلبات المرحلة المقبلة.

من جهته، أكد فابريس فريس تقديره للدور الرائد الذي تضطلع به دبي في المنطقة، كأحد أهم المراكز الاقتصادية ذات الطابع العالمي، مشيداً بمدى الوعي الذي توليه الإمارة للقطاع الإعلامي في ضوء الرؤية السديدة نحو تطويره.

وأعرب فريس عن ترحيبه بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي في إعداد وتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المصممة لتلبية احتياجات الإعلام المحلي، وبما يتواكب مع المتغيرات المحيطة.