محمد بن زايد والسيسي يشهدان توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الإماراتي المصري

المصدر: الإسكندرية - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أمس ــ في قصر رأس التين ــ توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، بهدف تطوير ورفع مستوى التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين وتأطير وتنسيق مختلف جوانبه.

موارد مائية وإسكان

شملت مذكرات التفاهم، التي وقّعها الجانبان، مذكرة تفاهم في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصفات القياسية والتشريعات الفنية، وقعهما من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، ومن الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتشييد والبنية التحتية وقّعها من جانب الدولة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومن الجانب المصري المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

حضور

وشهد مراسم توقيع مذكرات التفاهم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وجمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وسلطان راشد الشامسي، مدير تنفيذي في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، ومن الجانب المصري، مصطفى شريف محمود، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، واللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة المصرية.