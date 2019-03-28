محمد الشرقي: ضرورة طرح برامج تلحظ احتياجات الإمارة

المصدر: الفجيرة - وام

شدد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء «جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة» على أهمية أن تواكب خطط عمل الجامعة وبرامجها التدريسية ما بلغته الدولة من مستوى تعليم عال وفق أحدث الأساليب العالمية، لافتا إلى ضرورة طرح برامج جديدة تلحظ احتياجات الإمارة ومتطلبات عملية التنمية الشاملة في الدولة.

وأقر مجلس الأمناء في اجتماعه الخطة الاستراتيجية للجامعة.جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجامعة بعد أن تم اعتماد كافة التراخيص المتعلقة بالجامعة من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأعرب سمو ولي العهد في مستهل الاجتماع الذي عقد أمس في مقر الجامعة بالفجيرة، عن تقديره لجهود أعضاء مجلس الأمناء التي تكللت بالنجاح في الانطلاقة المتجددة لجامعة العلوم والتقنية في الفجيرة «جامعة عجمان- مقر الفجيرة سابقاً» واستكمال كافة الاستعدادات العلمية والأكاديمية والبحثية المتعلقة بسير العملية التدريسية فيها بما يعزز مكانتها كجامعة إماراتية مرموقة.