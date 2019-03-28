حمد الشرقي: نقدم التسهيلات الممكنة للمستثمرين

المصدر: الفجيرة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن إمارة الفجيرة تقدم كافة التسهيلات الممكنة التي تساعد المستثمرين على تعزيز نشاطاتهم وخاصة في قطاعات الطاقة والاستدامة البيئية. جاء ذلك خلال حضور سموه في قصر سموه بالرميلة أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين بلدية الفجيرة ومنطقة السلامة في روتردام الهولندية بشأن «مشروع التنمية الصناعية المستدامة - المرحلة الثانية».

وقع المذكرة - التي تهدف إلى تنفيذ خطة التنمية الصناعية المستدامة بإمارة الفجيرة - محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، وأحمد أبو طالب عمدة مدينة روتردام الهولندية.

ورحب سموه بالضيف معرباً عن ثقته بأن الزيارة تفتح آفاق التعاون الاقتصادي والصداقة بين الإمارات ومملكة هولندا وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

كما بحث صاحب السمو حاكم الفجيرة مع عمدة روتردام الهولندية أطر التعاون التي تناولت عددا من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين وتحقيق شراكة اقتصادية واستثمارية في القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تعود بالخير على البلدين.

من جانبه أعرب عمدة روتردام عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الفجيرة على حفاوة الاستقبال.