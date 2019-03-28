سفير الدولة يبحث العلاقات مع ولي العهد الكويتي

المصدر: الكويت - وام

التقى ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى دولة الكويت.

وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين الشقيقين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ونقل السفير خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهما لولي العهد الكويتي بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب الكويت مزيداً من التقدم والازدهار.