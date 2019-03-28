تركيب 86 جهازاً للأنف الإلكتروني لكشف الانبعاثات البترولية في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة، عن إطلاق شبكة الأنف الإلكتروني التي تتضمن 86 جهازاً حساساً للروائح والانبعاثات في المناطق الصناعية بإمارة الفجيرة، وأن الشبكة مرتبطة بغرفة تحكم لضبط الانبعاثات البترولية والكيماوية المنبعثة من الشركات المصنعة للبترول، والتي تعمل على استشعار أي تغير في الروائح بالمناطق الصناعية من خلال عمل الحساسات التي تكشف بسرعة عن أي تسرب لأنواع الغاز ، لتكشف درجات اللون وتدرجاته عن مستوى التسرب وخطورته، بدءاً بدرجة اللون الأخضر، وتدرجه إلى الأصفر ثم البرتقالي، وإذا وصل إلى اللون الأحمر يستدعي هنا الاتصال بالشركة أو المصنع لوقف العملية، لمنع وصول هذه الروائح للمناطق السكنية القريبة من هذه المصانع أو الشركات.

وأوضح الأفخم أن الشبكة ستسهم بشكل كبير في حل مشكلة الروائح التي كانت تزعج السكان في المناطق القريبة ، وذلك بالكشف المبكر عن أي غاز أو رائحة في الهواء، سواء كانت مضرة أم غير مضرة بصحة الإنسان .

اتفاقية توأمة

وأشار إلى قيام البلدية بتوقيع اتفاقية توأمة مع عمدة مدينة روتردام لتشابه إمارة الفجيرة بمدينة روتردام، حيث تحتضن المدينتان منشآت نفطية قريبة من التجمعات السكنية.