أصغر مصور عربي يقدم «صورة وحلم»

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

قدم متعب الحضيف أصغر مصور في العالم العربي كتاباً تحت عنوان «صورة وحلم» خلال مشاركته الثالثة في منتدى الإعلام العربي الذي أصبح منبره لتحقيق أحلامه وهدفاً سنوياً للالتقاء بحشد من الإعلاميين والقنوات التلفزيونية والاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الإعلام.

ويحمل متعب على صدره العشرات من الأوسمة والشارات التي يحصل عليها من خلال مشاركته في الفعاليات والمنتديات طوال السنوات الماضية، ويضم الكتاب سيرته الذاتية وأعماله من 2013 حتى 2019 ويشمل 400 صورة لشخصيات التقى بهم وأماكن عامة وتراثية.

متعب ذو الأحد عشر عاماً وجد مشاركته في منتدى الإعلام العربي سنوياً تشكل حافزاً نحو التطور وتمده بالأفكار الإيجابية التطويرية لينمي موهبته التي ظهرت معه منذ الصغر وكان لوالدته دور كبير في تنميتها، حيث دعمته من خلال توفير حزمة دورات تدريبية له وهو في سن الخامسة، وبادرت بشراء كاميرا له بعد أن وجدته يحرص على التقاط الصور بهاتفها المتحرك، ثم أنشأ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بث من خلالها آلاف الصور التي أتقتها بعدسته التي تحاكي الطبيعة والجمال.