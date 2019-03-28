«الوطني للإعلام»: الواقع بحاجة إلى مقاربة لإنتاج محتوى إعلامي يراعي التطورات

المصدر: دبي - وام

أكد منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام، أن التطورات التكنولوجية المتلاحقة شكلت واقعا جديدا في صناعة الإعلام انعكس على مختلف الوسائل العاملة في القطاع، بحيث دخلت مفاهيم وآليات جديدة في المشهد الإعلامي، إضافة إلى أن مختلف فئات المجتمع أصبحت تساهم بشكل أو بآخر في إنتاج المحتوى عبر المنصات المتعددة.

وقال في تصريح بمناسبة انطلاق فعاليات منتدى الإعلام العربي بدورته الثامنة عشرة في دبي: «نتيجة لهذا الواقع الجديد أصبحت الحاجة ملحة لتبني مقاربة لإنتاج محتوى إعلامي يراعي التطورات، وفي ذات الوقت يحافظ على أسس ومبادئ منظومة العمل الإعلامي والصحفي المستندة إلى المصداقية والموضوعية والحيادية، ومن هنا، فإن مناقشة واقع ومستقبل الإعلام العربي يمثل أهمية كبيرة لضمان تحقيق التوازن بين مرتكزات مهنة الإعلام والأدوات التقنية».

وأضاف إن منتدى الإعلام العربي شكل منصة فاعلة لتبادل الآراء ومناقشة سبل الارتقاء بالعمل الإعلامي العربي، سواء فيما يخص التقنيات الإعلامية المستخدمة أو تطوير محتوى إعلامي يلامس تطلعات واحتياجات الجمهور.. ولا شك أن مشاركة مجموعة كبيرة من الإعلاميين في فعاليات المنتدى سيكون لها دور في إثراء النقاشات والحوارات والخروج برؤى وتوصيات تعزز من مكانة الإعلام العربي، وترتقي به إلى آفاق جديدة من النجاح والإنجاز.