«عشرون دقيقة من المستقبل» تتناول مخاطر الاستخدام السيئ للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

ناقشت جلسة «عشرون دقيقة من المستقبل»التي حاضر فيها خبير الاستشراف العالمي جامي كاسيو، التحديات التي تواجه مستقبل العالم، خاصة في ظل انتشار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، التي أطلق عليها مجازاً «النيازك والكواكب الخيالية» التي تضرب الأرض بقوة، ومن ثم تحدث تغييرات خيالية وفارقة في واقعنا المعاش.

ولفت المحاضر إلى أهمية وسبل مواجهة هذا السيل الجارف من تحديات التقنية، التي تستطيع تغيير الحقائق وتوجيهها بحسب رؤية ونظرة المستفيدين منها، وأن البشر يستطيعون مواجهة ذلك والتكيف مع أي واقع والعيش ضمن مجرياته.

وشهدت الجلسة حضوراً كبيراً من ضيوف منتدى الإعلام العربي المشاركين في فعاليات دورته الـ18، والذي اكتسب زخماً إقليمياً قوياً، كونه أبرز محفل إعلامي في المنطقة العربية، فيما يحضره هذا العام نحو 3 آلاف مشارك مستقطباً ما يزيد على 200 ضيف من خارج الدولة.

وأوضح كاسيو أن ما نراه اليوم من تحديات ومخاطر كبيرة مثل التغيرات المناخية ومشكلات اللاجئين، وتحكم الآلة والتقنيات الذكية في مسيرة تطور العالم، كلها أمور تم التحذير منها منذ عقود.