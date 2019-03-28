سفير الدولة يسلم دفعة مساعدات لـ«تجمع المعاقين» في العراق

المصدر: بغداد - وام

سلم حسن أحمد الشحي سفير الدولة لدى الجمهورية العراقية، دفعة ثانية من الكراسي المتحركة إلى تجمع المعاقين العراقيين بمساهمة من مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصرح السفير ان مؤسسات دولة الإمارات، سواء الإنسانية او الخيرية وحتى الاستثمارية وخاصة التي لها استثمارات خارجية تأخذ على عاتقها دوماً المساهمة المجتمعية في تلك الدول حرصا على مؤازرة مجتمعاتها.

وأضاف ان دولة الإمارات وفي عام التسامح، والذي يعتبر امتداداً لعام زايد المؤسس الذي رسخ مبادئ وقيم التسامح والتعاون، جاءت هذه المبادرة من مصرف أبوظبي الإسلامي وبإشراف مباشر من سفارة الدولة في بغداد لمساعدة شريحة هامة من شرائح المجتمع العراقي (تجمع المعاقين العراقيين) نعتبرها عنصراً أساسياً في المجتمع.. وتأتي هذه المبادرة استكمالاً للمبادرات السابقة التي أشرفت عليها السفارة و استهدفت تجمع المعاقين العراقيين.

ومن جانبه عبر رئيس تجمع المعاقين العراقيين موفق الخفاجي ونائبه هشام العزاوي وأعضاء الجمعية عن تقديرهم الكبير لقيادة و شعب دولة الإمارات لمواقفها الإنسانية وحرصها على مد يد العون للأشقاء.. مثمنا مبادرة مصرف أبوظبي الإسلامي في توفير مستلزمات جمعية المعاقين.