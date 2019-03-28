«اتصالات» تشارك بحملة الدفاع المدني «سلامة دارك»

المصدر: دبي - البيان

تشارك «اتصالات» ضمن حملة القيادة العامة للدفاع المدني التوعوية الأولى للعام 2019 «سلامة دارك» والتي تستهدف تعزيز السلامة والحماية في البيوت والمنشآت السكنية، وذلك في سبيل تعزيز جهود التوعية المجتمعية في مجالات مكافحة الحرائق.

و أعلنت «اتصالات» عن إطلاق برنامج توعية بالتعاون مع الدفاع المدني في إمارات الدولة، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إعادة بث رسائل الحملة الأساسية عبر مواقع «اتصالات» ومنصاتها الرقمية، كما تشتمل مشاركة «اتصالات» في الحملة على التعريف بنظام الحماية الذكي «حصنتك» الذي أطلقته وزارة الداخلية ممثلة بالقيادة العامة للدفاع المدني، إذ تقوم «اتصالات» بتزويد الحلول التقنية والتركيب والدعم الفني والاتصال بين البيوت السكنية المرتبطة بالنظام مع غرف عمليات الدفاع المدني بالدولة، من خلال استجابة آنية سريعة ودقيقة

وأكد اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، أهمية التعاون الوثيق بين كل المؤسسات والهيئات في القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز إجراءات السلامة والحماية المدنية، مشيراً أن حملة «سلامة دارك» التي تأتي ضمن خطة التوعية 2019 تعد حملة أولى نستهدف فيها فئات المجتمع كافة في شأن حماية المنازل والبيوت السكنية وكل ما يتعلق بذلك في مجالات الوقاية من الحريق.

من جانبه، قال عبدالله إبراهيم الأحمد نائب رئيس المؤسسات الحكومية الكبرى «إن مشاركة «اتصالات» مع القيادة العامة للدفاع المدني في حملاته التوعوية تأتي تأكيداً على الدور الوطني الذي تلعبه الشركة بكونها شركة وطنية تلعب دوراً محورياً في المساهمة في دفع مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات».